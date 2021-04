Il calcio inglese non userà dal 30 aprile al 3 maggio Facebook, Instagram e Twitter per dire no ai continui abusi discriminatori ricevuti dai giocatori

Il calcio inglese dice no alla violenza e alla discriminazione sui social. Le squadre di Premier League e tutti gli organi legati al mondo del football non utilizzeranno i social dalle 15.00 di venerdì 30 aprile fino alle 23.59 di lunedì 3 maggio. Una forma di protesta – come si legge nel comunicato dell'EFL – in risposta ai continui abusi discriminatori ricevuti online dai giocatori e da molti altri legati al mondo del calcio.

I club di Premier League, EFL, WSL e Women’s Championship disattiveranno i loro account Facebook, Twitter e Instagram.