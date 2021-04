Genoa-Spezia, l’ironia dei social: “Scapoli contro ammogliati”

Genoa-Spezia, gara gradevole ma con diversi errori tecnici: l’ironia dei social network nella settimana in cui è naufragata la Superlega

Scontro salvezza molto importante in corso tra Genoa e Spezia. Nessuna delle due può sbagliare, ma, nonostante la posta in palio sia fondamentale per non venire risucchiati in zona retrocessione, le due squadre ci provano e stanno disputando una gara di buoni contenuti dal punto di vista dell’intensità. Ritmo gradevole, ma, tecnicamente, qualche errore di troppo anche clamoroso, come quello che ha visto protagonisti il portiere ospite Provedel e l’attaccante rossoblù Destro.

Errori che hanno scatenato l’ironia dei social, nella settimana in cui è nato e naufragato il progetto Superlega. Sulla qualità degli interpreti, si sono sbizzarriti gli utenti di Twitter, che hanno stroncato simpaticamente i protagonisti in campo, richiamando anche le famose partitelle ‘scapoli contro ammogliati’.

Mi piacerebbe sapere quanti amanti del "calcio del popolo" stanno guardando #GenoaSpezia in questo momento…#SerieATIM #CeferinOut — Gianpaolo (@Gianpaolo_5) April 24, 2021