Il secondo match del sabato, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Parma e Crotone

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo il derby ligure Genoa-Spezia, altra sfida in chiave salvezza per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A tra Parma e Crotone. Una partita da ultimissima spiaggia per i gialloblu di Roberto D’Aversa, reduci dalla sconfitta contro la Juventus nel turno infrasettimanale: solo con i tre punti, e sperando in un passo falso delle altre, potrà continuare ad alimentare la flebile fiammella della speranza di permanenza nel massimo campionato. Di contro, i rossoblu pitagorici di Serse Cosmi, desolatamente ultimi a quota 15 punti, aspettano solo che la matematica certifichi il ritorno in Serie B dopo un solo anno. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-CROTONE

PARMA (4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Golemic; Molina, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76 punti; Milan 66; Atalanta e Juventus 65; Napoli 63; Lazio* 58; Roma 55; Sassuolo 49; Sampdoria 42; Verona 41; Bologna 38; Udinese e Genoa** 36; Fiorentina e Spezia** 33; Torino* e Benevento 31; Cagliari 28; Parma 20; Crotone 15

*una partita in meno

**una partita in più