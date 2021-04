Il Milan è alle prese con diversi affari sul fronte Raiola: se da una parte l’operazione Ibrahimovic è andata a buon fine, dall’altra parte c’è Donnarumma e un altro nome che potrebbe offrire sul piatto

Il fronte Milan-Raiola resta caldissimo. Il club rossonero e il super agente trattano da mesi per diverse situazioni, da Donnarumma a Ibrahimovic e Romagnoli, a cui si è aggiunto anche Bernardeschi nell’ottica di un possibile scambio. Non solo, perché anche altri nomi in giro per l’Europa – big europei e giovani talenti – sono di grande attualità per la Juventus come per il Milan. Dopo aver risolto la situazione Ibrahimovic, con l’annuncio diventato anche ufficiale del rinnovo, resta in ballo quella più spinosa su Donnarumma. Il portiere della Nazionale è in scadenza, ad ora rimangono solo due mesi di contratto e il fantasma Juventus è sempre più che presente.

Calciomercato Milan, Raiola può offrire Malen come risarcimento di Donnarumma

Se prima sembrava serpeggiare un po’ di ottimismo, negli ultimi giorni le cose sembrano essere leggermente cambiate visto il passare del tempo. L’addio tra Donnarumma e il Milan a zero resta un’ipotesi possibile, forse legata al risultato finale del campionato rossonero e la qualificazione in Champions che ad ora è tornata a rischio. Il divorzio a queste condizioni sarebbe una ‘tragedia’ sportiva per Maldini e Gazidis visto il valore del calciatore.

Magari Raiola potrebbe pensare a un qualche ‘risarcimento’ nella veste di altri potenziali campioni. Tra i nomi più in vista c’è Donyell Malen, talentino del PSV Eindhoven che piace a tanti: 25 gol in 41 partite quest’anno. Un bottino importante per il classe ’99, che però in Olanda danno più vicino al Liverpool. Sull’olandese ci sono i Reds in pole, ma gli interessi arrivano anche Juventus, Barcellona e appunto Milan. In caso di delusione Donnarumma, Raiola potrebbe quindi mettere Maldini e Gazidis in cima alle gerarchie per il talentino: il PSV chiederebbe poco meno di 30 milioni di euro. Una cifra comunque abbordabile.