La Juventus continua a monitorare la situazione legata a Varane in sede di calciomercato: arrivano, notizie poco rassicuranti a questo proposito

La Juventus si prepara alla sfida contro la Fiorentina. Si tratta di un match tra due rivalità storiche, con i bianconeri che devono anche ‘vendicare’ il 3-0 dell’andata ottenuto dai Viola. Saranno, poi, molto importanti i tre punti in ottica qualificazione Champions League, obiettivo obbligatorio come ricordato da Pirlo oggi in conferenza stampa. Nel frattempo, la società non può fare a meno di monitorare il calciomercato. Da Rabiot e Ramsey allo stesso Cristiano Ronaldo, diversi sono i giocatori in bilico in vista della prossima stagione. Paratici e Agnelli riflettono, di conseguenza, anche sui colpi in entrata. In particolare, la ‘Vecchia Signora’ osserva la situazione legata al futuro di Varane, ma il sogno pare complicarsi. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus | Addio Barcellona: sfida al Milan!

Calciomercato Juventus, addio al sogno Varane: Chelsea all’assalto

Dal campo al calciomercato. Si prospetta un’estate fiammante quella che vivrà la dirigenza juventina. Dopo l’ennesimo fallimento Champions e lo scudetto ormai nelle mani dell’Inter, il club potrebbe pensare ad interventi importanti. Continua la ricerca anche in ottica grandi colpi, per ripartire da subito nel migliore dei modi. In particolare, in quel di Torino starebbero pensando ad un rinforzo sopra la media nella retroguardia, considerando anche il possibile ritiro dal calcio giocato di Giorgio Chiellini. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nella lista dei desideri di Paratici, in questo senso, ci sarebbe anche il nome di Raphael Varane. Il centrale del Real Madrid è in scadenza di contratto a giugno 2022 e non è previsto alcun rinnovo. Arrivano, però, brutte notizie riguardo al possibile colpo. Stando a quanto riferisce il giornalista tedesco esperto di calciomercato Christian Falk, il francese sarebbe diventato l’obiettivo numero uno del Chelsea di Tuchel per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus e Milan, apertura dalla Francia: addio possibile

I ‘Blues’ hanno messo a segno grandi aggiunte in attacco e sulla trequarti e ora devono compiere il salto di qualità anche a livello difensivo. Sarebbero disposti, inoltre, a compiere un grande investimento per il classe ’93, in modo da poter competere con il Manchester City nell’immediato futuro per il titolo in Premier League. Il Chelsea fa sul serio per Varane e la Juventus si allontana.