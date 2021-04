La proprietà della Juventus, ovvero Exor che è presieduto da John Elkann, ha chiesto ad Andrea Agnelli la cessione di Cristiano Ronaldo. Ecco tutti i dettagli

Come vi ha svelato Calciomercato.it, Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus. Sul proprio sito, oggi Paolo Bargiggia scrive che (anche) lo stesso club bianconero intenda liberarsi del fuoriclasse portoghese. O meglio la proprietà, Exor, il quale “nella persona del suo presidente John Elkann ha chiesto al presidente juventino di cedere Ronaldo a fine stagione. Un asset troppo costoso e, alla fine non considerato così utile al Progetto. Alla Juve, la prima regola aurea che sta sempre sopra al concetto di successi solo e soltanto, c’è quella dei bilanci. E in questo momento, avere in ‘pancia’ uno con i costi del portoghese è un peso insostenibile”.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Juventus, Pirlo: “Ronaldo, Champions e Agnelli: vi dico tutto”

Bargiggia: “Juventus prigioniera di Ronaldo. Portoghese deluso dal club, ecco perché”

Per la Juve, però sarà difficile disfarsi di CR7 consideratà la sua età (36 anni) e soprattutto il suo mega-ingaggio di 31 milioni di euro netti. Difatti, scrive Bargiggia su ‘paolobargiggia.it’, “la Juve è prigioniera del suo attaccante e delle sue scelte ambiziose. E poi del fatto che a meno di 28-30 milioni non si può cedere altrimenti genera una plusvalenza. I contatti con il suo agente sono continui, ma recentemente è naufragato il progetto di un suo ritorno al Real Madrid come aveva spiegato Florentino Perez“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affondo per Donnarumma | E il Milan ha ‘chiuso’ per l’erede

Sfumata l’ipotesi ‘Merengues’, resta viva quella che lo riporterebbe al Manchester United. Ronaldo è rimasto deluso dal club bianconero, “in quanto, secondo lui, non avrebbe mantenuto le promesse sul Progetto Squadra“. Il divorzio appare inevitabile, ma anche decisamente complicato.