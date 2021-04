Calciomercato Juventus, i bianconeri e il Barcellona ancora a colloquio per un nuovo scambio: operazione come per Pjanic-Arthur

L’operazione Superlega è fallita, per la delusione dei dodici top club europei, soprattutto alcuni, che avevano immaginato introiti superlativi con cui rimpinguare le proprie casse e da reinvestire sul mercato. Discorso tanto più valido per i club che non si sono ancora ‘ufficialmente’ dissociati dall’iniziativa, come Juventus e Barcellona. Le dirigenze sono comunque al lavoro per fare rete tra di loro e cercare di ovviare alle difficoltà del momento, come già fatto del resto lo scorso anno. L’operazione Pjanic-Arthur è servita per sistemare i bilanci, anche se dal punto di vista tecnico ha riservato poche soddisfazioni ai due club. Si pensa ad altri scambi, che magari sul campo possano rivelarsi più fortunati.

Calciomercato Juventus, la nuova idea con il Barcellona: Bonucci per Busquets

Secondo ‘Tuttosport’, un’idea plausibile potrebbe essere quella che coinvolgerebbe Leonardo Bonucci e Sergi Busquets. Ruoli diversi per i due giocatori, ma sia la Juventus che il Barcellona potrebbero provare a trarre beneficio da un simile scambio. I bianconeri affiancando un pivot d’esperienza a centrocampo ad Arthur, i blaugrana con un difensore di riconosciuto valore europeo.