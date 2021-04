Calciomercato Juventus, i bianconeri dialogano con il Real Madrid e cercheranno soluzioni ‘interne’ per scambi dopo il flop Superlega

Ci hanno provato, Andrea Agnelli e Florentino Perez, a dirigere le operazioni e a creare una spaccatura storica nel mondo del calcio, con la Superlega. Iniziativa però, almeno per il momento, rientrata, sebbene il presidente del Real Madrid non intenda arrendersi. Di certo, la Juventus e i ‘Blancos’ devono per ora rivedere i propri piani sul mercato, senza gli introiti faraonici del nuovo torneo. E, forse, con un possibile ostracismo da parte degli altri club europei in seguito allo strappo. Ecco perché secondo ‘Tuttosport’, bianconeri e spagnoli potrebbero provvedere in proprio, trovando soluzioni ‘interne’ per scambi che facciano comodo a tutti.

Calciomercato Juventus, Asensio-Bentancur scambio possibile: ma non solo

Due nomi che sembrano piuttosto caldi in tal senso sono quelli di Marco Asensio e di Rodrigo Bentancur. Operazione che garantirebbe una notevole plusvalenza ad entrambi i club e che dunque va seguita con grande attenzione. Ma non è l’unico asse che potrebbe avvenire tra Torino e Madrid. Si riparlerà nelle prossime settimane, probabilmente, di Isco e Marcelo, con Alex Sandro come possibile contropartita.