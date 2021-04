Calciomercato Inter, niente rinnovo per Padelli: pressing dell'Udinese

Il futuro di Padelli sembra essere sempre più lontano dall’Inter: niente rinnovo, avrebbe già l’offerta dell’Udinese

In casa Inter la porta potrebbe subire dei grandi cambiamenti. Samir Handanovic è sotto l'occhio attento della dirigenza per le recenti prestazioni, non all'altezza del passato. Anche Daniele Padelli, poi, sarebbe ormai al passo d'addio. Il terzo portiere nerazzurro andrà in scadenza a giugno e non sembra intenzionato al rinnovo del contratto: su Padelli ci sarebbe già l'offerta dell'Udinese.

I friuliani, infatti, sarebbero pronti ad offrire un biennale al portiere dell’Inter. La prossima tappa nella carriera di Padelli, quindi, potrebbe essere ancora in Serie A: su di lui c’è l’Udinese.