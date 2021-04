Calciomercato Inter, Chelsea su Lukaku | È la priorità per Tuchel

Dalla Germania rivelano che la priorità del Chelsea sul prossimo mercato sarebbe Lukaku: Tuchel avrebbe chiesto l’attaccante dell’Inter

Il presente dei nerazzurri è radioso, mancano solo 8 punti per avere la certezza dello scudetto. Un traguardo importante ed un trofeo che mancava da oltre dieci anni. Simboli di questo successo sono, principalmente, due: Antonio Conte, condottiero e tecnico della squadra, e Romelu Lukaku, autentico trascinatore in campo. L’attaccante belga in questi due anni di Serie A ha messo in fila numeri straordinari ed è cresciuto moltissimo sotto la guida del tecnico salentino. Dopo le dichiarazioni sibilline di Conte in conferenza stampa, anche sul futuro del numero ‘9’ dell’Inter potrebbe sollevarsi una grande incognita. Dalla Germania rivelano che Lukaku sarebbe diventato la priorità di una big di Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, occhi su Lukaku | È la priorità del Chelsea

Secondo quanto rivelato da Christian Falk, giornalista di ‘Bild’, Thomas Tuchel avrebbe indicato come priorità per il mercato del Chelsea quella di trovare un grande attaccante. Il tecnico tedesco, arrivato a stagione in corso dopo l’esonero di Lampard, avrebbe anche individuato due giocatori che farebbero al caso dei ‘Blues’: Erling Haaland e Romelu Lukaku. Il bomber classe 2000 del Borussia Dortmund difficilmente si muoverà prima dell’estate del 2022, quella in cui si attiverà la famosa clausola, e quindi il club londinese potrebbe dare l’assalto al belga.

Per l’attaccante dell’Inter, inoltre, si tratterebbe di un ritorno: Lukaku, infatti, ha vestito la maglia del Chelsea nel 2011. Proprio i londinesi sono stati il primo grande club ad investire sul belga, acquistandolo dall’Anderlecht. Il presente di Lukaku è saldamente al centro dell’attacco nerazzurro, ma un eventuale addio di Antonio Conte in estate potrebbe cambiare radicalmente il suo destino. È stato proprio il tecnico salentino, infatti, a spendersi maggiormente per portarlo a Milano dopo la pessima esperienza con il Manchester United. L’Inter, dal canto suo, deve risolvere le questioni societarie quanto prima, in modo da poter blindare il proprio numero ‘9’ e poter resistere agli assalti delle big europee.