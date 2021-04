Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in corsa per il ‘Kun’ Aguero: lanciato il guanto di sfida alla Juventus

Rientrato il caos Superlega, l’Inter è ora concentratissima sul campo, per chiudere quanto prima aritmeticamente il discorso scudetto. I dieci punti di margine sul Milan sono incoraggianti e i nerazzurri vogliono mettere a segno il prima possibile le vittorie necessarie per brindare al titolo, poi sarà tempo di mercato. Anzi, lo è già: Marotta e Conte al lavoro per la prossima stagione dove stavolta si dovrà esprimere una reale competitività in Champions League, dopo tre uscite consecutive ai gironi. I fondi della Superlega avrebbero fatto comodo, ma il club intende comunque rinforzarsi per quanto possibile e nelle ultime ore emerge un’idea extralusso per aumentare il potenziale in attacco.

Calciomercato Inter, proposto Aguero: è testa a testa con Juventus e Barcellona

‘Tuttosport’ sostiene che l’entourage del ‘Kun’ Aguero lo abbia proposto ai nerazzurri. L’attaccante argentino lascerà al termine della stagione il Manchester City, su di lui sembra in vantaggio il Barcellona ma, come riferito in Spagna in questi giorni, non ci sono stati ancora contatti ufficiali con i blaugrana. L’Inter è molto interessata e a Conte piacerebbe certamente ripetere una sorta di ‘operazione Tevez’, ma Marotta e Ausilio sono in attesa. Prima di lanciare la sfida alla Juventus, vogliono confrontarsi con il presidente Zhang per capire i margini di manovra. Uno dei punti più difficili da sciogliere sarebbe l’ingaggio da corrispondere al ‘Kun’, di almeno 7-8 milioni di euro.