Calciomercato Genoa, Ballardini sul futuro: “Ecco il mio pensiero”

Il Genoa di Ballardini batte lo Spezia e si avvicina alla salvezza. Le dichiarazioni dell’allenatore rossoblù anche sul futuro

Il Genoa supera lo Spezia e vede la salvezza sempre più vicina. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Davide Ballardini ha anche parlato del proprio futuro e della riconferma in panchina: "Non vado oltre a questa stagione, perché è ancora da finire e nel modo migliore. Come avete sottolineato anche voi l'obiettivo non è ancora raggiunto. Per il Genoa è un obiettivo molto importante. Dopo si faranno altri ragionamenti, ma non va bene pensare alla prossima stagione quando ci sono ancora cinque partite di straordinaria importanza per raggiungere il nostro obiettivo. Mi scuso ma una risposta alla domanda sul futuro non ce l'ho, e non ci ho ancora pensato".

Infine, sulla partita: “Abbiamo fatto un grande primo tempo con pressione, attenzione e qualità di gioco. Meritavamo di andare in vantaggio in più di un’occasione. Quando spendi così tanto nel secondo tempo fai fatica. Nonostante questo, però, non abbiamo concesso nulla e siamo stati premiati”.