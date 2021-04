L’allenatore del Bologna Mihajlovic è intervenuto in conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta: ha parlato anche di calciomercato

Ha preso il via la 33esima giornata del campionato di Serie A. Il primo verdetto è arrivato dal match Genoa-Spezia, terminato 2-0 a favore dei rossoblu, mentre il Crotone ha battuto il Parma a domicilio nel secondo match. Domani sono previsti cinque incontri e il posticipo domenicale vedrà protagoniste Atalanta e Bologna. A proposito dello scontro, è intervenuto come di consueto il tecnico dei rossoblu Mihajlovic in conferenza stampa. L'allenatore serbo ha parlato della partita, ma anche di calciomercato dopo l'incontro avvenuto con il presidente del club Saputo. "Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Il presidente è ambizioso quanto lo sono io. L'obiettivo come è quello di migliorare la squadra, poi vedremo se ci si riuscirà considerando che il Bologna dovrà fare i conti con le difficoltà economiche dovute alla pandemia. Ci sono le cessioni, i riscatti da pagare di giocatori, gli acquisti da fare. Ci tengo a sottolineare che tra me e il Bologna non ci sarà mai alcun problema. È stato un incontro positivo quello con il presidente, che ha confermato quello che penso anche io, ovvero l'obiettivo di migliorare la squadra. Ci riaggiorneremo".

Il serbo ha parlato, poi, nello specifico del suo futuro sulla panchina emiliana: “Tra me e il Bologna accadrà qualsiasi cosa nel rispetto delle parti. Ho due anni di contratto, qui sto bene, se mi dovesse arrivare un’offerta ne parlerò con la società. Qui non è una questione di soldi, ma di ambizioni e di progetto, di togliersi le soddisfazioni”. Passaggio anche su Barrow, che attira l’interesse su di sé in ambito di mercato: “Lo abbiamo anche pagato un sacco di soldi, o comunque dovremo pagarli, visto che servono 15 milioni per riscattarlo. Sicuramente rimarrà con noi”.

Atalanta-Bologna, Mihajlovic sulla partita: “Dal dentista mi addormentavo”

Osservazione, inoltre, sul match di domani, con risposta alla provocazione di Guardiola che disse che incontrare l'Atalanta era paragonabile ad una visita dal dentista: "Io quando andavo dal dentista mi addormentavo, non è mai stato un trauma. Guardiola evidentemente deve cambiare dentista, io quando ci vado mi rilasso. Noi dietro siamo siamo messi male. Ci mancano molti giocatori e mi dispiace non avere a disposizione sia Dijks che Tomiyasu. Abbiamo convocato due ragazzi della primavera e anche un difensore centrale classe 2005″.

Chiusura su Orsolini e Skov Olsen: “Sono contento delle ultime due prestazioni di Orsolini, è stato costante e ha sbagliato poco. Skov Olsen mi dà di più di Orsolini, può farmi tutta la fascia. Dà maggiori garanzie se dovessi cambiare modulo. L’importante, però, è averli entrambi a disposizione”.