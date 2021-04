Atalanta-Bologna, Gasperini: “Obiettivo secondo posto. Ecco cosa servirà”

Gian Piero Gasperini presenta Atalanta-Bologna in conferenza stampa. Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro

Si infiamma la lotta per l’accesso alla prossima Champions League. In piena corsa c’è anche l’Atalanta di Gasperini, a -1 insieme alla Juventus dal Milan secondo. Domani la squadra bergamasca ospita il Bologna di Mihajlovic. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro in conferenza stampa. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

SECONDO POSTO – “Ora dobbiamo puntare al secondo posto. Se da qui alla fine non sbagliamo ce la faremo, visto che la matematica non è un’opinione. La squadra sta bene. È chiaro che questa è la terza partita in otto giorni, ma vale per tutti. Sono tutte partite decisive, sotto questo aspetto è un campionato entusiasmante”.

PUNTI PERSI – “Parliamo dei 65 punti che abbiamo fatto, non dei sei persi tra Bologna, Torino al ritorno e l’Olimpico. Ho dormito tranquillo, perché la prestazione dopo quella con la Juve ci soddisfa”.

RUSH FINALE – “Siamo il miglior attacco, ma da qui in avanti a cominciare da Ilicic è importante che l’attacco e non solo cambi marcia. Dobbiamo essere più prolifici. Malinovskyi è determinante anche per gli assist”.