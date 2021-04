Le parole di Luciano Moggi in merito alla Superlega. L’ex dirigente bianconero difende Andrea Agnelli. Ecco il suo parere sulle dichiarazioni di Maldini

Continua a far discutere la Superlega. Lente di ingrandimento puntata ancora su Andrea Agnelli. Anche Luciano Moggi ha parlato del numero uno dei bianconeri Moggi a Juventibus: “Si stanno facendo troppi discorsi, perché la Juve è un gioco per tutti – afferma -. La Juve è condannata a far le cose per bene. Sulla Superlega c’è stata un po’ di leggerezza: prima le cose si fanno e poi si annunciano. E’ strano che qui si parli solo della Juventus, erano 12 le squadre che hanno portato avanti il tutto. Era necessaria per il calcio, magari è servita a stanare chi prende soldi nel calcio. E’ stata gestita male ma ne beneficerà tutto il calcio. Se vai in Qatar a fare il Mondiale, dando un fastidio a tutti i campionati è perché vai a prendere più soldi”.

PEREZ-MALDINI – “Nei giornali spagnoli è marginale la situazione Superlega, qua in Italia c’è Agnelli in prima pagina. Sbagliando Agnelli ha fatto il bene del calcio perché andranno più soldi a tutte le società adesso. La Superlega è stato un modo per far venir fuori, per stanare il colpevole, coloro che non danno i soldi alle società. E’ stato colpito il fenomeno. E’ stato gestito, male, è vero. Quando si intervista Maldini… è meglio parlare di altro, di calcio giocato. Che società è quella in cui non sei informato? Sta lì a riscaldare la sedia?.

SOLDI NEL CALCIO – “I primi colpevoli sono la Fifa e la Uefa che non pongono degli stop. Ceferin e Infantino devono dire quanto incassano e quanto danno. Ceferin era abituato a dare poco e questo ora non sarà più possibile”.

SERIE A – “La Superlega avrebbe portato la Serie A a 16 squadre, rendendolo più competitivo. Elogio chi ha avuto il coraggio di esporre le proprie idee e che le hanno difese”.