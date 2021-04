Nel sondaggio di Calciomercato.it, votato l’addio più pesante tra le big di Serie A senza i soldi della Superlega

E’ stata una settimana bollente, per il progetto Superlega, nato e rapidamente naufragato nel giro di pochi giorni. Situazione paradossale, con i 12 club a sancire una sorta ‘secessione’ dall’Uefa rapidamente rientrata. Le cifre dell’operazione, dal punto di vista dell’impatto sul calciomercato, sarebbero state notevoli. Abbiamo già analizzato quali sarebbero potuti essere i super colpi di mercato estivi da Mbappe a Haaland, sogni subito riposti nel cassetto dalle big coinvolte.

L’addio ai soldi della Superlega però apre anche scenari di mercato negativi per le big italiane in termini di possibili cessioni obbligate. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter a quale giocatore sarebbe più dura rinunciare per Inter, Juventus e Milan. Si tratterebbe di Lukaku, per il 52,5% dei votanti. Più facile per i bianconeri rinunciare a Cristiano Ronaldo (28,7%) e per i rossoneri a Donnarumma (18,9%).