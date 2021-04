La Lazio chiarisce la propria posizione riguardo le polemiche per le decisioni arbitrali nella partita con il Napoli: comunicato ufficiale

Continuano le polemiche riguardo alla prestazione dell’arbitro Di Bello nel match di ieri Napoli-Lazio. L’incontro era valido per la 32esima giornata di campionato ed è terminato con un sontuoso 5-2 a favore dei partenopei. Nel primo tempo, è stato assegnato un rigore a favore degli uomini di Gattuso, a causa di un fallo in area su Manolas da parte di Milinkovic-Savic, entrato a gamba tesa. Il provvedimento del giudice di gara, arrivato dopo un controllo al VAR, ha scatenato varie polemiche tra i tifosi e non solo. Anche l’allenatore in seconda della Lazio Farris si era espresso al termine del big match sull’episodio: “Ci sono state due partite, la prima dura 5′, fino all’episodio del rigore. L’arbitro ha avuto la possibilità di vedere le immagini e Milinkovic prende la palla. Sul ribaltamento di fronte, poi, ci sarebbe stato fallo da ultimo uomo e rigore a nostro favore”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il club guidato da Simone Inzaghi ha voluto chiarire la propria posizione a tal proposito. Di seguito il comunicato reso noto dal portavoce della società tramite il sito ufficiale: “Grazie a tutti i tifosi che ci stanno supportando e stimolando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri”. Si legge, infine, nell’annuncio: “È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre restare uniti”.