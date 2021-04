Milan a caccia della qualificazione in Champions League, a riguardo ha parlato Davide Calabria

“Sarebbe da stupidi essere arrivati fino a questo punto, avendo giocato così tante partite bene e buttare via tutto. Siamo praticamente arrivati al traguardo e ora dobbiamo spingere ancora di più, non avere il braccino. Dobbiamo essere ancora più attenti ai particolari per raggiungere i nostri obiettivi”. Ha parlato così Davide Calabria nell’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il terzino del Milan si è soffermato sulla corsa alla Champions League, alla luce anche dell’importante sfida contro la Lazio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Addio Barcellona: sfida al Milan!

Il difensore rossonero ha parlato anche della sconfitta contro il Sassuolo, analizzando la prova della squadra: “Dobbiamo essere più concreti sottoporta. Abbiamo fatto anche una buona partita, forse nel finale ci siamo anche un po’ allungati ma ci sta, dovevamo chiuderla prima”. Infine sul rinnovo di Ibrahimovic, ufficializzato nella serata di ieri: “Il Milan è una squadra riconosciuta da tutti. Sono belle le sue parole, ma sono anche normali. Credo che qualsiasi giocatore voglia concludere la carriera in una grande squadra come il Milan”.