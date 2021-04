Dalla stagione della Juventus a Ronaldo e Messi fino all’Inter, ecco le parole di Paulo Dybala in una diretta su Twitch

Dybala fa un bilancio sulla stagione, fin qui deludente, della Juventus: “Abbiamo vinto la Supercoppa contro il Napoli e avremo la Coppa Italia contro l’Atalanta, ma lo scudetto finirà all’Inter…”, le sue parole durante una diretta su Twitch con Ibai Llanos, streamer e commentatore eSports. “E’ stato un anno differente per noi – ha aggiunto l’attaccante argentino, sempre in scadenza a giugno 2022 – abbiamo cambiato tanto, speriamo di far meglio nella prossima stagione”.

RONALDO – “Io e Cristiano ci stiamo sfidando per arrivare a 100 gol con la Juve: a me ne manca uno, a lui tre… Vuole sempre vincere, anche in allenamento, e se perde diventa intrattabile per qualche minuto”.

MESSI – “Si è parlato di un suo possibile approdo alla Juve ma si sapeva che sarebbe stato difficilissimo. Lui o CR7? Sono due giocatori differenti, non saprei sceglierne uno”.

ARRIVO IN ITALIA – “Dovevo prendere la decisione tra il Twente e il Palermo. C’era una differenza molto grande a livello economica: il Twente offriva 3 milioni di dollari, il Palermo 12. La cosa che mi spinse a scegliere fu la possibilità di crescere. Scelsi dunque il Palermo, anche per giocare in Serie A con alcuni dei giocatori migliori del mondo”.

INTER – “Quando ero già al Palermo si parlò di un interesse forte dell’Inter, ma il presidente Zamparini non voleva vendermi. Non ci furono altre offerte da Spagna e Inghilterra”.