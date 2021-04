Inter, cessione Suning: Zhang atteso in Italia | Le ultime sul nuovo sponsor

Zhang atteso in Italia per la cessione delle quote di Suning, le ultime sul nuovo sponsor dell’Inter

Il fallimento della Superlega non è una buona notizia per le casse dell’Inter. La società di Suning cerca ormai da tempo nuovi acquirenti a causa del forte indebitamento. Le negoziazioni proseguono ma novità decisive sono attese quando Steven Zhang arriverà in Italia. Tra le questioni impellenti c’è anche la ricerca del nuovo sponsor principale che sostituirà Pirelli dopo il 30 giugno.

Inter, Suning riflette tra nuovo sponsor e cessione del club

In corsa, riporta ‘Tuttosport’, ora c’è Samsung, che sarebbe in contatto anche con la Serie A per associare il proprio nome alla nuova sala Var. Mentre la squadra di Conte si compatta per il finale di stagione che può regalare lo scudetto, dunque, la dirigenza vaglia le migliori proposte economiche per superare la crisi. Suning dovrà chiarire se o come intende proseguire l’esperienza alla guida dei nerazzurri.