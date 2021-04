Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentatreesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla trentatreesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Non c’è tempo per esultare o per piangersi addosso, il fantallenatore è subito chiamato a guardare avanti. Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo già sabato con la trentatreesima giornata. Si comincia con il derby ligure Genoa-Spezia alle ore 15.00 e si chiude lunedì con Torino-Napoli (ore 18.30) e Lazio-Milan (ore 20-45). Nel mezzo tante belle partite com Sassuolo-Sampdoria, Fiorentina-Juve e Inter-Verona.

Genoa-Spezia sabato ore 15

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Farias.

Hot: Destro e Pandev sono in grande spolvero. Bene Farias

Not: Marchizza ha il cartellino facile

Sorpresa: Attenzione a Ricci

Parma-Crotone sabato ore 18

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy.

Hot: Pellè e Simy sono i giganti su cui puntare. Ok Man

Not: Luperto non ci convince

Sorpresa: Ounas ha i colpi giusti

Sassuolo-Sampdoria sabato ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Raspadori.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Hot: Raspadori può proseguire la striscia. Ok Gabbiadini

Not: Chiriches non ha molti bonus in canna

Sorpresa: Attenzione a Candreva

Benevento-Udinese domenica ore 12.30

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Hot: Viola è una sicurezza, al pari di Pereyra

Not: non fatevi ingannare da Lapadula

Sorpresa: occhio ai guizzi di Llorente

Fiorentina-Juventus domenica ore 15

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.

Hot: Vlahovic non può non essere schierato, così come Cuadrado

Not: Dubbi su Alex Sandro, nonostante la doppietta

Sorpresa: Giusto scommettere su Ribery

Inter-Verona domenica ore 15:00

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Hot: Hakimi ha il piede caldo! Faraoni vuole stupire! Rilanciamo Lukaku!

Not: Gunter è a rischio malus e soffrirà parecchio

Sorpresa: Lasagna è in sofferenza ma con le grandi di solito si esalta!

Cagliari-Roma domenica ore 18:00

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

Hot: Marin può portare bonus! Sì a Joao Pedro e Pellegrini

Not: Fazio continua a non convincerci, puntate su altro

Sorpresa: Godin può metterci la testa nei corner, il bonus manca da tanto!

Atalanta-Bologna domenica ore 20:45

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Hot: Muriel ha voglia di farsi perdonare! Sì a Malinovskyi e Soriano

Not: Skorupski può prenderne più di uno

Sorpresa: Skov Olsen ha il giusto passo per stupire

Torino-Napoli lunedì ore 18:30

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Hot: Sanabria sa come portare bonus! Insigne-Politano e Mandragora momento magico!

Not: Non aspettatevi bonus da Rincon, anzi…

Sorpresa: Izzo sfida le sue origini ed è pronto al classico gol dell’ex!

Lazio-Milan lunedì ore 20:45

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.

Hot: Lazzari da schierare così come Rebic e Immobile! Sì a Kessie

Not: Non pensateci, lasciate fuori Dalot!

Sorpresa: Davide Calabria sa come si segna all’Olimpico, sarà l’ultimo a mollare!