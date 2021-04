Niente avventura come ct del Galles per Ryan Giggs ad Euro 2020: la federazione ha annunciato l’esonero, a sostituirlo sarà Robert Page

Niente sfida all’Italia ad Euro 2020 per Ryan Giggs. La federazione gallese ha infatti annunciato l’esonero del tecnico, che non ricoprirà più il ruolo di ct della nazionale. A sostituirlo sarà Robert Page, già suo vice dal 2019 sulla panchina dei ‘dragoni’, mentre il ruolo di vice verrà ricoperto da Albert Stuivenberg. Giggs non ha diretto la squadra nelle tre gare disputate lo scorso marzo poiché a processo perché accusato di violenza nei confronti di due persone. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla federcalcio del Galles:

“La federazione ha preso atto della decisione del Crown Prosecution Service di procedere con l’esonero di Ryan Giggs da allenatore della squadra nazionale maschile. Alla luce di questa decisione Robert Page assumerà il ruolo di allenatore della nazionale maschile per il torneo EURO 2020 di questa estate e sarà assistito da Albert Stuivenberg”.