Calciomercato, firma e record per il bomber! | Esulta Ferrero

Rinnovo e record per Fabio Quagliarella, firma in arrivo per il bomber della Sampdoria

Solo tre gol per raggiungere quota cento con la maglia della Sampdoria. Fabio Quagliarella è un idolo per i tifosi blucerchiati che, dopo il record sul campo, potrebbero presto festeggiare anche il rinnovo del contratto. Il bomber, in scadenza a fine giugno, sta per firmare un nuovo accordo dalla durata annuale: non ci sarebbero particolari ostacoli economici tra le parti e, riporta ‘Tuttosport’, ci sarebbe soprattutto la volontà del club e del giocatore di andare avanti insieme.

A livello economico la società di Ferrero e Fabio Quagliarella avrebbero trovato un accordo intorno ai 700mila euro annui più bonus per gol e assist. Classe 1983, nella stagione in corso il napoletano si è messo in mostra con undici gol e un assist in ventinove presenze totali.