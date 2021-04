Calciomercato Napoli, futuro Hysaj: l’annuncio dell’agente

Mario Giuffredi è tornato a parlare del futuro di Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha un contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Dichiarazioni dell’agente anche su Gattuso e Juric

Sono giorni caldi per Elseid Hysaj. Il terzino ha un contratto con il Napoli in scadenza il prossimo 30 giugno. L’albanese si prepara dunque a vivere una nuova avventura altrove. Come raccontato da Calciomercato.it, Hysaj è finito nel mirino del Psg ma piace anche al Milan.

Il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha confermato l’interesse per il suo assistito di diverse squadre, anche se non ha escluso una firma a sorpresa: “Se Hysaj lascerà il Napoli sarà il Napoli a rimetterci, anche se sul suo futuro, così come su quello di Gattuso non si può mai sapere. Ci sono 4-5 situazioni sulle quali stiamo lavorando per Hysaj, 2-3 in Italia, un paio all’estero. Le società Italiane sono di prima fascia, con una storia importante”.

Calciomercato Napoli: “Juric? Potrebbe arrivare con Faroani”

Questione allenatori – “Io se fossi in Gattuso non rimarrei, ma ragiono col cuore troppe volte. Forse, questo è stato un pezzo importante bella vita professionale di Gattuso per rendersi conto che è un grande allenatore. Restare a Napoli significherebbe fare uno step per dimostrare di aver superato una grande tempesta, tenendo in mano la squadra e raggiungendo l’obiettivo”

Juric – “Mi fa impazzire come allenatore. Con lui potrebbe arrivare anche Faraoni perché il tecnico potrebbe chiederlo”.