Le ultime di calciomercato Milan pongono l’accento sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ufficializzato dal club rossonero nella serata di ieri

Sul suo sito, Paolo Bargiggia esprime delle riflessioni o meglio dire delle critiche al Milan in merito al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino a giugno 2022 ufficializzato nella serata di ieri, rinnovo che il giornalista definisce da “roulette russa”.

“Ma siamo così sicuri che sia la scelta giusta? – esordisce Bargiggia – Sicuramente lo è per il giocatore che a 40 anni (li compirà ad ottobre) continuerà a guadagnare 7 milioni di euro netti per un’altra stagione. Ma la scelta non ci convince. Primo, perché 7 milioni sono uno stipendio non in linea con l’attuale situazione di crisi finanziaria del calcio; secondo, perché a quell’età, un giocatore, anche se dotato di super poteri come Ibra è fortemente a rischio di infortuni“.

“Quest’anno lo svedese non ha giocato nemmeno il 50% delle partite ma si è fermato poco sotto il 45%, tra infortuni vari e Covid – prosegue Bargiggia su ‘paolobargiggia.it’ – (…) Le partite giocate da Ibra con la maglia del Milan sono state soltanto 21: in cambio di 7 milioni netti; per lui è certamente una grande cosa, per il Milan molto meno”, anche perché la squadra di Pioli non è più nemmeno sicura “di entrare in Champions League dopo l’ultima sconfitta con il Sassuolo“.