Calciomercato | Colpo Manchester City: UFFICIALE l’arrivo di Kayky

Il Manchester City ha annunciato di aver acquistato Kayky. Il talento brasiliano classe 2003 rimarrà fino al termine della stagione a vestire la maglia della Fluminense

Non solo grandi nomi. Il Manchester City guarda al futuro e mette le mani su uno dei giovani più promettenti del calcio brasiliano. I Citizens – attraverso i propri canali ufficiali – hanno annunciato di aver acquistato Kayky dalla Fluminense. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non CLICCA QUI

Gli inglesi riportano, inoltre, che l’attaccante classe 2003 rimarrà a giocare per il club brasiliano fino al termine della stagione.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.

