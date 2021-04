Per Paul Pogba sarà l’estate dell’addio al Manchester United ed un ex Juventus potrebbe ‘facilitare’ l’operazione

Paul Pogba via dal Manchester United, non è certo una novità. Il francese a fine stagione dovrebbe lasciare l’Inghilterra: c’è la Juventus sulle sue tracce, così come il Real Madrid e il Psg. L’interesse dei tre club è datato, ma servirà convincere i ‘Red Devils’ con un’offerta (cash o con contropartite) adeguata al valore del calciatore, benché in scadenza nel 2022. A favorire l’addio del francese potrebbe essere un ex Juventus: a riferirlo è ‘fichajes.net’ che racconta della richiesta fatta da Solskjaer alla dirigenza per il prossim anno. Via Pogba, via anche Fred e dentro Miralem Pjanic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Pjanic-United: via libera per Pogba

Il bosniaco è arrivato la scorsa estate a Barcellona ma ha deluso le aspettative. Con Koeman in panchina non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale e così dopo tanta panchina, a fine anno potrebbe esserci l’addio. I blaugrana si sono già mossi per capire quanto mercato abbia Pjanic e l’ex Roma in Premier League potrebbe trovare la sua nuova casa.

Solskjaer lo immagina a dirigere il suo centrocampo e il suo arrivo renderebbe ancora più agevole l’addio di Pogba, che comunque appare scontato. Per Pjanic lo United non è comunque l’unica ipotesi: il bosniaco in passato è stato accostato anche all’Inter e il suo nome potrebbe anche tornare di moda qualora diventasse un’opportunità anche dal punto di vista economico.