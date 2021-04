Calciomercato Juventus, addio bomber | Plusvalenza a sorpresa

Calciomercato Juventus, un attaccante può dire addio a sorpresa: plusvalenza importante per i bianconeri

Numerose le operazioni che la Juventus dovrà compiere sul mercato, in entrata e in uscita, in vista della prossima sessione. Bianconeri che avranno sia l’obbligo di provare a rinforzarsi, che quello di dare un occhio al bilancio. La missione di Paratici, non semplice, è quella di mettere a segno circa 100 milioni di plusvalenze per mettere a posto i conti. Una mano, in questo senso, potrebbe arrivare dall’attacco, dove un addio in particolare garantirebbe un buon margine.

Calciomercato Juventus, cessione del bomber in Bundesliga: si scatena l’asta

L’affare potrebbe essere costituito dalla cessione a titolo definitivo di Nikolai Frederiksen. 20 anni, il giovane attaccante danese è di proprietà della Under 23 bianconera. Acquistato nel 2018 e con un contratto fino al 2022, è stato ceduto in prestito, quest’anno, alla formazione austriaca del WSG Tirol, dove si è messo in luce con 14 gol in 16 presenze e addirittura una doppietta contro il Salisburgo. Secondo ‘Fussball Transfers’, il giocatore sarebbe molto richiesto in Bundesliga, con Wolfsburg e Augsburg pronte a scatenare un’asta. La Juventus lo acquistò per 1,75 milioni e il suo costo a bilancio attualmente è davvero irrisorio, dunque un affare in uscita garantirebbe una plusvalenza di un certo spessore.