Calciomercato, da Pirlo a Gattuso | Rebus panchine in Serie A

La Serie A sta per terminare e alcuni verdetti sembrano già sanciti. L’Inter, con dieci punti di vantaggio sulla seconda a sei giornate dal termine, si avvia verso il diciannovesimo scudetto della sua storia. Resta invece molto aperta la caccia agli altri tre posti utili per l’approdo alla prossima Champions League, che molto potrebbe dire anche sul futuro degli allenatori coinvolti. Milan, Juventus, Atalanta e Napoli sono in lotta per tre posti, con le romane ancora aggrappate all’aritmetica speranza. Proprio le panchine delle italiane, in vista del prossimo campionato, restano un rebus. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: dalla Juventus al Napoli, le ultime notizie sul futuro di Pirlo, Gattuso, Conte, Pioli, Fonseca, Inzaghi e De Zerbi, allenatori di Serie A.

Calciomercato Juventus, i nomi per il dopo Pirlo

L’arrivo di Pirlo in panchina ha interrotto la lunga striscia di scudetti vinti dalla Juventus, fuori anzitempo anche dalla Champions League. Nonostante l’annata oltremodo deludente, la linea societaria ad oggi resta la stessa: dare continuità al progetto iniziato la scorsa estate con l’inesperto allenatore. L’eventuale esclusione dalla grande competizione europea, però, cambierebbe le carte in tavola, con alcuni nomi già in circolazione da mesi. La Juve resta in una fase di attesa ma vaglia ancora il ritorno di Allegri, attualmente in cerca di nuovi lidi. Il toscano piace molto anche alla Roma e ai top club europei. In cima ai desideri di Agnelli resta Zinedine Zidane del Real Madrid, ad oggi ancora sospeso tra permanenza o addio. Infine, un altro nome caldo delle ultime ore è Hans-Dieter Flick, attuale allenatore del Bayern Monaco.

Calciomercato, Inter e Milan: le ultime sul futuro di Conte e Pioli

La grande cavalcata verso lo scudetto non oscura le voci sul futuro di Antonio Conte. Lo stesso tecnico ha gettato ombre con alcune dichiarazioni rumorose: “Sappiamo benissimo le vicissitudini di quest’anno in società, i problemi e tutte le situazioni che sono cambiate. Inevitabile che poi alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza, penso che i tifosi lo meritino”. Ad oggi il club si concentra sul grande obiettivo alla portata, ma il tecnico potrebbe chiedere garanzie per restare ancora alla guida della squadra. Passando ai cugini milanisti, invece, il destino di Pioli ad oggi sembra ancorato alla panchina rossonera: soltanto una eventuale esclusione dai primi quattro posti può mettere in discussione la sua posizione.

Calciomercato, da Gattuso a Fonseca: allenatori in bilico

Con Paulo Fonseca verso l’addio (solo la vittoria dell’Europa League cambierebbe le carte in tavola), la Roma ragiona sul suo successore. Allegri è la prima scelta, ma la società non trascura la pista Sarri, tecnico ambito in Serie A anche da Fiorentina e Napoli. Proprio gli azzurri sono un’ipotesi gradita dal tecnico portoghese, che potrebbe approfittare del possibile addio di Gattuso, che piace a Fiorentina, Monza e Lazio (ma Lotito può firmare presto il rinnovo di Simone Inzaghi). Tra i nomi al vaglio dei campani, oltre a Fonseca, ci sono anche Spalletti, Allegri e Sarri. De Laurentiis, che in caso di dietrofront troverebbe un’apertura di Gattuso sul rinnovo, studia anche profili in rampa di lancio come Juric, Italiano o De Zerbi. Proprio il tecnico del Sassuolo piace molto allo Shakhtar Donetsk, che potrebbe presto aumentare il pressing portandolo in Ucraina. Infine, la Sampdoria ha in programma un incontro per stabilire il futuro di Claudio Ranieri, in bilico nonostante la buona stagione coi blucerchiati.