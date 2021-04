Luciano Moggi ha parlato del futuro della Juventus. L’ex dirigente bianconero è certo della permanenza di Andrea Agnelli così come di Pirlo e Paratici

Luciano Moggi ha parlato del futuro della Juventus. L’ex dirigente bianconero non ha alcun dubbio sulle conferme di tutto l’organico dirigenziale, Andrea Pirlo compreso: “E’ assurdo criticare chi ha vinto gli ultimi nove campionati – ammette a ‘Juventibus’ -, Questa storia della Superlega deve essere vista come un merito di Agnelli. Andrea resterà alla Juve così come Nedved, Pirlo e Paratici, con buona pace di tutti coloro che dicono che qualcuno ne deve pagare le conseguenze. Quando si critica una società che ha vinto quanto la Juve è un delitto”.

SUPERLEGA – “La gente forse non ha capito perché Agnelli ha fatto queste cose. Agnelli ha avuto il coraggio di contrastare chi ha il potere e i soldi ora verranno distribuiti a tutti. Sanzioni? Non mi aspetto nulla, ci mancherebbe… non si può essere puniti per dire la verità. Non avranno questo coraggio”.

CHAMPIONS – “La Juve ci arriva sicuramente, è superiore a tante altre. Milan? Ho i miei dubbi viste le condizioni di Lazio e soprattutto Napoli. I rossoneri devono stare attenti. L’Atalanta è dentro come la Juve”.

RONALDO – “Non è più quello di prima, non lo metterei più in barriera, fagli fare il coccodrillo. Quando superi i 31 anni è meglio darli i giocatori”.

FUTURO – “La Juve ha preso i migliori giocatori che si potevano prendere, come Chiesa e Kulusevski. Cosa gli vuoi dire? Deve migliorare il centrocampo ma si sta preparando per un nuovo ciclo”.

DIRIGENZA – “Serve un’altra figura? Paratici non è secondo a nessuno nella scelta dei giocatori ma la rappresentanza della società, come succedeva con Marotta, è una questione diversa… manca qualcuno che tranquillizzi il tutto quando si scalda l’ambiente”.