Calciomercato Inter, Vieri: “Vlahovic al posto di Lukaku”

Christian Vieri ha parlato anche di mercato e dell’Inter con il possibile avvicendamento in attacco tra Lukaku e Vlahovic

Christian Vieri dice la sua sul futuro di Vlahovic e gli apre le porte dell’Inter. L’ex attaccante nerazzurro nel consueto appuntamento con la ‘Bobo Tv’ su Twicht ha dato un suo parare sul giovane bomber della Fiorentina. Incalzato da Adani, Vieri ha spiegato: “La Fiorentina non ha intenzione di cederlo, ma se dovesse andare via potrebbe approdare in una big come Milan e Juventus“. Non solo loro però perché Vieri inserisce anche l’Inter: “Potrebbe finire in nerazzurro con Lukaku al Manchester City“. Un’idea appoggiata anche da Nicola Ventola: “Sì, anche io lo vedo all’Inter”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Continuando nel corso della diretta, Vieri ha parlato anche di Superlega: “Il Real Madrid e gli altri non vogliono che Uefa e Fifa gestiscano i loro soldi. Credo che alla fine si farà, non è affatto morta. Sono imprenditori di alto livello, hanno sbagliato la comunicazione ma sanno di cosa si parla”.