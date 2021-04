Il futuro di Gerard Deulofeu potrebbe essere lontano da Udine: lo spagnolo sarebbe finito nel mirino del Villarreal

Arrivato in estate dopo la retrocessione del Watford, Gerard Deulofeu ha scelto Udine per provare a rilanciarsi. Il giocatore catalano è stato spesso alle prese con problemi fisici e in stagione ha fino ad ora disputato soltanto 13 presenze, condite da un gol. Nel corso della stagione il club friulano ha ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo, con lo spagnolo che ha firmato un contratto fino al 2024.

Il futuro del giocatore però potrebbe essere in patria. Dalla Spagna sottolineano infatti come Deulofeu piaccia al Villarreal. Lo riferisce ‘El Periodico Mediterraneo’, che afferma come il club iberico sia particolarmente interessato al classe 1994, con il presidente Fernando Roig che avrebbe già avviato i contatti con il giocatore, che il Villarreal potrebbe acquistare dall’Udinese per una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro.