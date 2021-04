Superlega, Tavecchio: “Serie A una religione. Juve, Inter e Milan non cambieranno il sistema”

L’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, si è espresso sulla vicenda Superlega. Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto nel corso del programma "Gli Inascoltabili" su 'Nsl Radio', Carlo Tavecchio ha parlato così del caos Superlega: "Il campionato di calcio in Italia è come una religione. Non si possono avere squadre che giocano in Serie A e poi in Superlega, è inconcepibile. Chi ha valutato questa ipotesi deve assumersi le responsabilità, che saranno già valutate. Ma non credo che la passino liscia e la FIGC si è già espressa con chiarezza: non è d'accordo".

“In Italia ci sono diecimila società di calcio di base e società di altre leghe che possono tenere in piedi tutto. Non credo che tre società cambieranno il sistema calcio Italia. – ha concluso l’ex presidente FIGC – Se possiamo fare a meno di Juventus, Milan e Inter? Se dovessero arrivare al quel punto vedremo”.