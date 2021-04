Il presidente del Barcellona Laporta non dà per chiusa la vicenda Superlega e parla di possibile intesa e di dialogo con la Uefa

La Superlega non è finita. Lo ha spiegato il presidente del Barcellona Joan Laporta parlando a ‘TV3’. Il numero uno del club blaugrana ha spiegato che per le intenzioni della società “decideranno i soci”, ma ha ribadito la necessità di novità. “I grandi club sborsano i soldi e devono poter dire la loro sugli aspetti economici. Siamo aperti al dialogo con la Uefa – ha affermato – ma servono più risorse per far sì che il calcio sia un grande spettacolo”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Laporta ha continuato: “Ci sono state della pressioni sui club ma il progetto è ancora in piedi: credo che ci sarà un’intesa”. Nei piani del presidente del Barcellona serve “una competizione attraente, basata sui meriti sportivi” e su questo “siamo pronti al dialogo con la Uefa”. Un punto però è centrale: “Ci sono tanti investimenti, stipendi alti e questo è un aspetto che va considerato al pari dei meriti sportivi”.