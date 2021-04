Il Barcellona ha pubblicato un comunicato ufficiale ribadendo la sua partecipazione alla Superlega: la nota del club blaugrana

Il Barcellona ha diramato un pubblicato ufficiale sulla Superlega. Nella nota il club condivide la necessità di “strutturali per garantire la sostenibilità finanziaria e la fattibilità del calcio mondiale migliorando il prodotto che viene offerto ai fan di tutto il mondo”, spiegando come tifosi sono “il suo pilastro e il suo più grande punto di forza”. In virtù di tale scenario “il Consiglio di Amministrazione dell’FC Barcelona ha accettato, con immediata urgenza, l’offerta di far parte, in qualità di membro fondatore, della Superlega“, definita come “competizione volta a migliorare la qualità e l’attrattiva del prodotto offerto al tifosi di calcio”, ma anche capace di generare “nuove formule di solidarietà con la famiglia calcistica nel suo insieme”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il Barcellona spiega di aver preso questa decisione con convinzione ma “si riserva espressamente il diritto di sottoporre una decisione così importante all’approvazione finale dei suoi organi sociali competenti”. Nel comunicato si fa riferimento anche alla reazione generata dall’annuncio della Superlega che ha evidenziato la necessità di “un’analisi molto più approfondita delle ragioni che hanno causato questa reazione” anche per rimodulare la proposta. Un’analisi che richiede tempo e il club spiega che “agirà in ogni momento con la dovuta prudenza e chiede la massima comprensione, rispetto e soprattutto pazienza”.