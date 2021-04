Serie A, Roma-Atalanta 1-1: Cristante evita a Fonseca la sconfitta

Pareggio per la Roma dopo la sconfitta subita a Torino contro la squadra di Nicola: decisivo Cristante dopo l’espulsione di Gosens

Termina 1-1 la partita tra Roma e Atalanta, anticipo di questo giovedì infrasettimanale allo stadio Olimpico. Un secondo big match di giornata molto emozionante, in attesa della partita tra Napoli e Lazio, forse decisivo nella corsa alla Champions League. Momento complicato per i ragazzi di Fonseca, che hanno subito la pressione dell’Atalanta, soprattutto fino all’espulsione di Gosens. I nerazzurri di Bergamo sono passati in vantaggio al 26′ con Malinovskyi su assist proprio del tedesco.

Decisivo l’errore di Luis Muriel sottoporta, che ha spedito fuori il pallone del possibile 0-2. Qualche minuto dopo, l’espulsione di Gosens dopo il richiamo del VAR ha complicato i piani di Gasperini. E infatti la Roma ha preso coraggio, trovando il pareggio grazie a uno degli ex della partita, Cristante. La squadra giallorossa ha poi spinto alla ricerca del vantaggio, ma l’Atalanta ha tenuto bene in difesa, nonostante alcune occasioni concesse a Dzeko. Nel finale, anche la Roma ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Ibanez.

ROMA-ATALANTA 1-1 (26′ Malinovskyi, 75′ Cristante)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76 punti; Milan 66; Atalanta e Juventus 65; Napoli* 60; Lazio** 58; Roma 55; Sassuolo 49; Sampdoria 42; Verona 41; Bologna 38; Udinese 36; Fiorentina, Genoa e Spezia 33; Torino* e Benevento 31; Cagliari 28; Parma 20; Crotone 15

*una partita in meno

** due partite in meno