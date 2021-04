Serie A, Napoli-Lazio 5-2: Gattuso a -2 dalla Champions

Vittoria molto importante per il Napoli contro la Lazio nell’ottica della corsa alla qualificazione alla prossima Champions

Gol e spettacolo allo Stadio Diego Armando Maradona nello scontro diretto tra Napoli e Lazio. In vantaggio subito i partenopei con Lorenzo Insigne, grazie a un calcio di rigore assegnato da Di Bello dopo aver consultato il VAR. Non senza qualche polemica. Il raddoppio arriva dopo pochi minuti con il sinistro di Matteo Politano, che ha sorpreso l’ex Reina sul suo palo. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 2-0.

Ripresa ancor più scoppiettante, con Insigne che apre subito con un destro a giro che Reina non riesce a parare. Seguito dopo pochi minuti dal poker di Mertens. Quando la partita sembrava finita, Ciro Immobile ha provato a dare una speranza alla sua Lazio, ben innescato da Pereira. Partita riaperta dalla punizione di Milinkovic-Savic, protagonista del caos del primo tempo insieme a Manolas. Sul 4-2 il Napoli non si è disunito, anzi: l’ingresso in campo di Victor Osimhen ha portato nuova linfa e infatti il centravanti nigeriano ha chiuso l’incontro con un destro che ha sorpreso Reina, poco brillante. Gattuso guadagna tre punti sul Milan e due sull’Atalanta. La Lazio, invece, è in attesa del recupero col Torino per un quadro più definito, ma la corsa alla Champions si fa più complicata.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76 punti; Milan 66; Atalanta e Juventus 65; Napoli 63; Lazio* 58; Roma 55; Sassuolo 49; Sampdoria 42; Verona 41; Bologna 38; Udinese 36; Fiorentina, Genoa e Spezia 33; Torino* e Benevento 31; Cagliari 28; Parma 20; Crotone 15

*una partita in meno