Serie A, Giudice Sportivo | UFFICIALE: cinque giocatori squalificati

Sono cinque i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo della Serie A dopo la 32esima giornata. Tutte le decisioni

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni relative alle partite del 32esimo turno disputate ieri e nella serata di martedì, in attesa di Roma–Atalanta e Napoli–Lazio di oggi. Sono cinque i calciatori squalificati, tutti per una giornata, che salteranno il prossimo turno. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Si tratta di Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Filip Djuricic (Sassuolo), Radja Nainggolan (Cagliari), Ivan Radovanovic (Genoa) e Stefano Sturaro (Hellas Verona).