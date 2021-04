Premier League, rivoluzione epocale del campionato: il piano

Premier League, ora è il campionato inglese a pensare alla rivoluzione dopo il flop Superlega: come cambia il format del torneo

L’iniziativa della Superlega è nata ed è stata sepolta nel giro di pochi giorni, ma non è l’unica rivoluzione epocale che può riguardare il mondo del calcio. Si discute infatti di un cambiamento di format anche in Inghilterra, dove la Premier League, in vigore come la conosciamo dal 1992, potrebbe nel prossimo futuro assumere una veste molto diversa. Il piano di modifica del campionato britannico viene riportato dal ‘Sun’ e non mancano delle grandi sorprese. Anche perché si ritiene che in questo caso la riforma possa essere supportata da Uefa e Fifa, nonché dal governo britannico.

Premier League, diventerà British Super League: dentro anche Rangers e Celtic

L’ipotesi è quella di una British Super League, nella quale coinvolgere anche le due grandi di Scozia, Rangers e Celtic. Il progetto di riforma è allo studio dal mese di ottobre e prevedrebbe anche una riduzione delle squadre totali, dalle 20 attuali a 18. Non solo: l’idea sarebbe anche quella di concludere la stagione con dei playoff tra le prime quattro in classifica, per dare maggiore imprevedibilità. L’iniziativa avrebbe già riscontrato il gradimento, tra gli altri, del presidente della FIFA Infantino.