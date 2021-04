Napoli-Lazio, succede di tutto | Rigore tra le polemiche

Subito polemiche tra Napoli e Lazio per il rigore assegnato alla squadra di Gattuso: episodi valutati al VAR

Napoli-Lazio è iniziata da poco, ma ci sono subito episodi arbitrali da valutare per Marco Di Bello. Durante un calcio d’angolo per gli azzurri, Sergej Milinkovic-Savic ha colpito in testa Kostas Manolas per tentare di rinviare il pallone. Subito dopo, il contropiede della squadra di Inzaghi ha portato uno strepitoso Lazzari davanti a Meret.

L’esterno destro biancoceleste ha prima superato in velocità Hysaj, poi è stato steso dallo stesso albanese. L’arbitro Di Bello è stato però richiamato al VAR. Non per valutare l’intervento del terzino del Napoli, ma per la gamba alta di Milinkovic-Savic su Manolas. Il direttore di gara, tra le polemiche della panchina della Lazio, ha assegnato il penalty ai partenopei -poi realizzato da Insigne- e ammonito il serbo.