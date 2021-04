Evelina Christillin non sarà presidente della Juventus. La 65enne di Torino ha escluso tale ipotesi: “Smentico al 100%”

Andrea Agnelli è finito nel ciclone della critica in questi giorni per via della Superlega. Il presidente della Juventus, insieme a Florentino Perez, è stato il maggiore promotore della nascita della nuova competizione, che si poneva l’obiettivo di sostituirsi alla Champions League. Come vi abbiamo raccontato l’idea è naufragata a circa 48 ore dalla sua nascita.

Sono così piovute critiche su Agnelli, dal mondo del calcio e non solo. La sua posizione alla Juventus, adesso, è in forte dubbio. Non ci sarebbe da stupirsi se il club bianconero decidesse di ripartire con un nuovo presidente. Un ruolo decisivo nella scelta del numero uno della Juventus lo giocherà certamente John Elkann, presidente di Exor. Tra i nomi fatti per la successione c’è anche quello di Evelina Christillin, che è stata confermata come membro dell’esecutivo Fifa. La 65enne di Torino – intervenuta ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’, programma di Raiuno – ha smentito tale ipotesi: “Si tratta di boatos, smentisco al 100%. Le piacerebbe diventare presidente della Juve? No, grazie, troppo casino, meglio stare nelle retrovie”.