Gian Piero Gasperini commenta il pareggio al’Olimpico contro la Roma

Gian Piero Gasperini mastica amaro dopo l’1-1 contro la Roma che costa un rallentamento importante nella corsa Champions League. Troppi errori per i nerazzurri in zona gol: “Difficile spiegarli, alcuni gol sono stati mancati facilmente, li poteva segnare chiunque in qualsiasi momento. Abbiamo avuto tante occasioni per vincerla e poi in 10 abbiamo rischiato anche di perderla. Usciamo con un punto, per come sono andate le cose c’è un po’ di dispiacere. Eravamo terzi, avremmo messo un vantaggio con le inseguitrici. Questa dovevamo chiuderla, era alla nostra portata, ci sarà da riflettere perché alcune prestazioni sono state notevoli, oggi non eravamo nelle migliori condizioni”.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-ATALANTA: la rivincita di Cristante, Muriel che errore

Roma-Atalanta, Gasperini: “In grado di vincerla fino a quando siamo rimasti in 10”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sulla sostituzione di Malinovskyi e l’ingresso di Muriel: “Era affaticato in mezzo al campo, accusavamo un po’ di buchi e spazi. Pasalic ci serviva per alzare un po’ la statura, era fresco, ho preferito lui a Pessina ma non è stato un buon cambio. Al di là delle situazioni, è clamorosa quella che ha sbagliato Muriel, ma la sensazione è che non avevamo la gamba e la concentrazione giusta. I cambi dalla panchina sono spesso determinanti, poi si è aggiunta l’espulsione un po’ da polli, leggera, di Gosens. Eravamo in grado di vincerla fino a quando siamo rimasti in 10″.

Ha pesato a livello mentale la prospettiva del secondo posto? – “Difficile dirlo, abbiamo creato tanto. Anche in 10 abbiamo difeso, alcune prestazioni sono state di valore. Non si può generalizzare, ma abbiamo bisogno di tutti gli 11, si è complicata solo ed esclusivamente per l’espulsione. Ho visto tante occasioni dell’Atalanta e neanche un tiro in porta della Roma fino a quando non siamo andati in 10. In inferiorità numerica loro sono diventati più pericolosi, hanno avuto il possesso del gioco creando situazioni. Era importante comunque portare a casa un punto e va bene così. Per 70 minuti ho visto molte poche difficoltà dell’Atalanta”, ha concluso Gasperini.