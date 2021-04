Apre il giovedì del turno infrasettimanale della Serie A, valido per la trentaduesima giornata, la sfida tra Roma e Atalanta

Si chiude oggi con due posticipi, la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, turno infrasettimanale. La prima sfida del giorno vede di fronte la Roma e l’Atalanta, in ballo punti importanti in ottica Champions ed Europa League. I giallorossi di Paulo Fonseca sono reduci dalla sconfitta esterna patita contro il Torino di Nicola nel turno precedente e navigano al settimo posto in classifica. Di contro, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini arrivano all’appuntamento dopo l’importantissima vittoria interna, in chiave Champions, ottenuta contro la Juventus di Pirlo: con una vittoria contro i capitolini, la squadra bergamasca può balzare al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Inter. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Romero, Palomino, Mæhle, de Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi, Iličić, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76 punti; Milan 66; Juventus 65; Atalanta* 64; Napoli* 60; Lazio** 58; Roma* 54; Sassuolo 49; Sampdoria 42; Verona 41; Bologna 38; Udinese 36; Fiorentina, Genoa e Spezia 33; Torino* e Benevento 31; Cagliari 28; Parma 20; Crotone 15

*una partita in meno

** due partite in meno