DIRETTA Serie A, Napoli-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Il Napoli ospita la Lazio nello scontro diretto in chiave Champions che chiude il turno infrasettimanale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i partenopei di Gattuso vogliono vendicarsi della sconfitta (2-0) dell’andata per riavvicinarsi al quarto posto. Dall’altro i capitolini di Inzaghi, ancora positivo al Covid e sostituito in panchina da Farris, vanno a caccia della sesta vittoria di fila per operare il sorpasso in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Farris

CLASSIFICA: