Giovani in evidenza: gli attaccante classe 2000 si mettono in mostra in tutta Europa, la scelta giusta è Vlahovic

Giovani bomber in evidenza: il turno infrasettimanale di Serie A ha messo in mostra le qualità di Vlahovic (in gol su rigore contro il Verona) e Raspadori, protagonista con una doppietta in Milan-Sassuolo. In Francia, invece, è Kean ad aver attirato l’attenzione su di sé, tanto che si parla anche di un possibile ritorno alla Juventus. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower su Twitter chi potesse essere il bomber classe 2000 su cui puntare per una big e Vlahovic ha ottenuto un vero e proprio plebiscito. Ben 58,2% di preferenze è andato all’attaccante della Fiorentina, mentre Kean si è fermato al 22,5% e Raspadori al 19,2%.