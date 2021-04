Calciomercato Napoli, Gattuso trova squadra | Contatti per Spalletti

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore: verosimilmente Gattuso andrà via, nuovi contatti per Luciano Spalletti

Il Napoli domani scenderà in campo contro la Lazio, per quello che è uno scontro diretto fondamentale per la corsa alla Champions League. Il club partenopeo vuole tornare nella massima competizione continentale, e anche se dovesse riuscirci, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gattuso terminerà a fine stagione. Tanti sono i tecnici in lizza per sostituire Gattuso e uno di questi è Luciano Spalletti.

LEGGI ANCHE >>> ECA, Al-Khelaifi nuovo presidente: sostituisce Agnelli | Comunicato UFFICIALE

Napoli, Gattuso verso la Fiorentina: c’è Spalletti

La prossima estate, la Serie A sarà protagonista di un giro di panchine non indifferente. Uno dei protagonisti potrà essere Luciano Spalletti, che ha avuto nuovi contatti con il Napoli. L’addio di Gattuso dai partenopei è sempre più vicino, ogni partita che passa. Non c’è più feeling con De Laurentiis ed è per questo che l’ex tecnico del Milan deve guardarsi intorno. La sua avventura potrebbe continuare in Italia, visto che è vicino alla Fiorentina. I viola vogliono attuare una rivoluzione dopo quest’anno travagliato e Gattuso sembra il nome giusto per rilanciare il progetto di Commisso.