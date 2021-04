Milan, Ibrahimovic: "Qui è casa mia, Pioli ha la mentalità giusta"

Arrivano le parole di Zlatan Ibrahimovic dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo con il Milan per un altro anno

Da poco è arrivata la notizia dell’ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese ha prolungato di un anno il suo contratto con il Milan, originariamente in scadenza il prossimo 30 giugno. Lo stesso Ibra ha parlato dopo il rinnovo ai canali ufficiali del club rossonero: “Sono molto felice, ho sempre detto che giocare ed essere al Milan è casa mia. Sto molto bene“.

Milan, Ibrahimovic: “Facile lavorare con Pioli”

Il centravanti svedese è considerato un elemento imprescindibile da Stefano Pioli, in grado di cambiare il volto della sua squadra. Ibrahimovic ha poi continuato: “Mi sento molto felice per come mi fa sentire il Milan, tutte le persone che ci lavorano, i colleghi, l’allenatore, e i tifosi che mi mancano tanto. Se ho la possibilità di restare per tutta la vita, lo faccio”. Poi si sofferma su Pioli: “E’ stato facile lavorare con lui, ha la mentalità giusta. Ogni giorno ha un’energia che trasforma la squadra. Vuole sempre il massimo”.