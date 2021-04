Calciomercato Juventus, per il dopo Pirlo si riscalda una pista dalla Germania: conferma di un nome in ascesa

Pirlo tira ancora una volta il fiato dopo la vittoria della Juventus sul Parma, ma il posto Champions non è ancora sicuro e il futuro dei bianconeri e del tecnico è ancora in bilico. Continuano i rumours sul possibile erede dell’allenatore dei campioni d’Italia uscenti e prende forza una candidatura dalla Germania.

Calciomercato Juventus, cresce Flick per il dopo Pirlo

Il nome di Flick, in uscita dal Bayern Monaco, è stato accostato ai bianconeri nella giornata di ieri. Su di lui si era però parlato anche di un interessamento della Germania, che saluterà a breve Joachim Low. Tuttavia, a ‘Kicker’, sono arrivate le dichiarazioni di Oliver Bierhoff, manager della nazionale tedesca che ha spiegato: “Finché un allenatore ha un contratto in essere con un’altra squadra, non ci avviciniamo a lui. Il tutto confermato dal presidente della federazione, Keller, che ha affermato: “Non è cambiato nulla, non sciogliamo un allenatore da un contratto esistente”. Pista, dunque, caldissima da monitorare per la Juve.