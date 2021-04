Calciomercato Inter, arriva Zhang | Obiettivo cinque rinnovi

Calciomercato Inter, Zhang si prepara a tornare in Italia: nel mirino la festa scudetto ma anche cinque rinnovi di contratto fondamentali

Secondo pareggio consecutivo per l’Inter ieri contro lo Spezia, ma grazie al ko del Milan con il Sassuolo lo scudetto è più vicino. Nerazzurri che con dieci lunghezze di vantaggio a sei giornate dal termine possono dirsi a pochi passi dal traguardo. Il numero uno Zhang, così, prepara il ritorno in Italia, da cui manca da ottobre. Il presidente non vuole assolutamente mancare all’appuntamento con la storia e attende di conoscere le nuove normative per pianificare il viaggio dalla Cina. Ma la sua presenza a Milano sarà fondamentale anche in ottica futura.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ombre sul futuro | Conte spaventa l’Inter

Come riporta infatti ‘Tuttosport’, con lui saranno discussi rinnovi di contratto fondamentali. Ben avviati quelli di Lautaro Martinez e Bastoni, la partita è tutta da giocare invece per quanto riguarda Brozovic e soprattutto Barella, nel cui caso l’obiettivo è blindarlo per evitare l’assalto delle big. Si discuterà anche di D’Ambrosio in scadenza, la dirigenza vuole esercitare l’opzione per il rinnovo per un’altra stagione. Senza contare che tutti i contratti dei ruoli apicali dello staff (Conte, Marotta, Ausilio, Baccin) sono in scadenza nel 2022 ed è il momento di mettersi a tavolino per confermare il gruppo in blocco.