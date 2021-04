Il nome di Schick torna di moda in ottica calciomercato Serie A. Secondo i bookmaker l’ex Roma finirà al Milan

Andato via dall’Italia due anni fa come un flop, Patrik Schick sta provando a rilanciare la sua carriera in Germania con la maglia del Bayer Leverkusen. A quattro giornate dalla fine della Bundesliga, il 25enne centravanti della Repubblica Ceca sta lottando per portare le ‘Aspirine’ in Europa League con i suoi 9 gol in 25 presenze, di cui solo 17 da titolare. Ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A. Secondo i bookmaker, infatti, il Milan sarebbe pronto a tornare alla carica per l’ex romanista, più volte accostato ai rossoneri già in passato. Nonostante il rinnovo del contratto di Ibrahimovic, ormai solo da ufficializzare, Pioli ha bisogno di un nuovo centravanti che possa alternarsi allo svedese, visto che Mandzukic non sta rendendo quanto sperato. Schick è l’acquisto più probabile sulla lavagna delle agenzie di scommesse: 3,50 contro il 4 di Scamacca e Belotti ed il 7,50 di Vlahovic e Icardi.